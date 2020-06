Prasówka Łódź 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Łodzi.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2020, w Łodzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hodowała w dziesięciu donicach konopie indyjskie. Twierdziła, że narkotyki ma na własny użytek ”?

Prasówka Łódź 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Hodowała w dziesięciu donicach konopie indyjskie. Twierdziła, że narkotyki ma na własny użytek Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi zatrzymali 30-letnią mieszkankę podłódzkiej miejscowości, u której w domu zabezpieczyli susz roślinny oraz kilka sadzonek konopi w różnej fazie wzrostu. Zatrzymana kobieta może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10. 📢 Groźny wypadek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi. Motocyklista dosłownie "wbił się" pod autobus! Do tego wypadku doszło w piątek, 19 czerwca około godz. 9.30. w Łodzi. Kierujący motocyklem, chcąc uniknąć zderzenia z autobusem MPK, przewrócił jednoślad, a sam wpadł pod tył autobusu. Cudem skończyło się na złamanej nodze...

📢 Wirtualny spacer szlakiem ginących zawodów w Łodzi. Gdzie i kiedy oglądać? Już w najbliższą sobotę (20 czerwca) łodzianie mają szansę wybrać się na spacer po rzemieślniczej Łodzi, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wygodnie zasiąść przed monitorem komputera lub ekranem smartfona. Po rzemieślniczej Łodzi oprowadzi przewodniczka Justyna Tomczewska. 📢 Burze w Łodzi! Może być niebezpiecznie! Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia przed burzami 19 czerwca Uwaga burze i intensywne opady deszczu w Łodzi i regionie zapowiadane są na piątek 19.06.2020. IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia przed burzami 19 czerwca. W piątek gwałtowne burze z gradem są możliwe na terenie całego województwa. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem i trąbami powietrznymi. 📢 Jak głosują mieszkańcy Łodzi w wyborach prezydenckich 2020? Wyniki 1. tury wyborów - jakie będą? Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Łodzi. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Łodzi jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Łodzi podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020.

📢 Zielona Łódź zaprasza na weekend atrakcji w łódzkich parkach. Zobaczcie co można robić w weekend w mieście Wycieczka rowerowa, obserwacje astronomiczne , zajęcia Qi Gong oraz nauka jazdy na nartorolkach. Zobaczcie w jakich zajęciach można wziąć udział bezpłatnie w najbliższy weekend w Łodzi. 📢 Kampania prezydencka w Łódzkiem. Co zapamiętamy z wizyt kandydatów na prezydenta RP? Kampania bezpośrednia zawsze ma znaczenie, bo podobno co druga uściśnięta dłoń wyborcy zwraca się kandydatowi przy urnie. W tej kampanii ściskania rąk jednak nie było, bo toczy się w środku epidemii, ale mimo to kandydaci na prezydenta bywali w regionie łódzkim często. Co z tych wizyt zapamiętamy?

📢 Groźny wypadek na Widzewie w Łodzi. Motocyklista stracił kompletnie panowanie nad pojazdem i zderzył się z peugeotem ZDJĘCIA Do jednego z łódzkich szpitali trafił kierowca motocyklu, który w czwartek (18 czerwca) ok. godz. 7.20 zderzył się samochodem osobowym. Do wypadku doszło na ul. Rokicińskiej (przy ul. Wałowej) na nitce drogi prowadzącej w kierunku centrum. Droga została całkowicie zablokowana.

📢 Wypadek w centrum Łodzi. Na Piłsudskiego zderzyło się kilka aut ZDJĘCIA Około godziny 8 na al. Piłsudskiego doszło w piątek (19 czerwca) do zderzenia 3 samochodów osobowych: opla, mazdy i seata.

Wszystko wskazuje na to, że jeden z kierowców zatrzymał się przed ścieżką dla rowerów i wtedy dwaj pozostali kierowcy nie zdążyli wyhamować. Mazda uderzyła w tył seata i w tym samym czasie w jej tył uderzył opel.

