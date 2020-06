Prasówka Łódź 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

U jednego z nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych w ZS nr 1 i I LO w Wieluniu potwierdzono koronawirusa. Kwarantanną objęty został personel placówek i uczniowie, którzy mogli mieć kontakt z zakażonym. To łącznie blisko 30 osób. Cześć maturzystów ma przed sobą jeszcze egzaminy. To, czy będą do nich mogli podejść w terminie zależy od wyników testów. Koronawirus, z innego powodu pojawił się także w ZS nr 2 w Wieluniu.

Rozpoczęła się dostawa 18 autobusów typu mini. Do końca tego tygodnia będzie w Łodzi już 9 autobusów Isuzu Novociti Life. Pozostałe dotrą do końca miesiąca.

Czworo pacjentów z koronawirusem z regionu łódzkego trzeba było wysłać na leczenie aż do Wielkopolski. Szpital w Wolicy przyjął ich w drodze wyjątku, bo według dokumentów zabrakło miejsc w szpitalach dla zakażonych w Łodzi i w Zgierzu. Szpitale z Łódzkiego o uspokajają, że mimo wzrostu liczby chorych wolne miejsca wciąż są.

Ekipa pogotowia ratunkowego w środę po południu opatrywała rany młodego cudzoziemca, który wdał się w bójkę z innym... obcokrajowcem. Poszło o miejsce parkingowe.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.