Prasówka Łódź 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Gwałtowna ulewa w Łodzi. Na to zapowiadało się już od jakiegoś czasu, w środę, 17 czerwca, nad Łodzią miało miejsce prawdziwe oberwanie chmury. Ulewny deszcz zalał ulice. Zobaczcie zdjęcia.

23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

Krzysztof Rutkowski znów w centrum uwagi. Rutkowski pochwalił się ostatnio w internecie, w jaki sposób przyciął swojej drzewa i krzewy. Wytłumaczył w opisie, że postanowił przyciąć zieleń na kształt swojej słynnej fryzury. Oczywiście ten pomysł natychmiast przypadł do gustu wielu internautom, a pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Zobaczcie zdjęcia...

Kilkadziesiąt minut trwała reanimacja 81-letniego pasażera tramwaju linii 2, która była prowadzona we wtorek ok. godz. 8.30 na ul. Kaczeńcowej. Niestety próba przywrócenia czynności życiowych nie powiodła się. Starszy pan zmarł.

Kolejne ulice w centrum miasta zostały zamknięte dla ruchu z powodu remontów.

Proces oskarżonego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 35-letniego Krzysztofa I. zaczął się we wtorek w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Na wniosek wojewody łódzkiego 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej w piątek 19 czerwca br. ponownie uruchomi punkt typu drive thru do poboru próbek do badań na Covid - 19.