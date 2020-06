Prasówka Łódź 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Specjalny pojemnik, a w nim ziemia z łódzkiego Cmentarza Żydowskiego. Z Łodzi do Narodowego Muzeum Ruchu Oporu w Luksemburgu wyruszył niezwykły eksponat, który znajdzie swoje miejsce na wystawie ziemi z miejsc, w których ginęli obywatele Luksemburga. Gmina Żydowska w Łodzi przekazała go w 214. rocznicę swojego powstania.

Po trzech miesiącach przymusowego przestoju spowodowanego pandemią na łódzkim lotnisku znów pojawiają się pasażerskie samoloty. Siatkę połączeń z Łodzi przywraca jako pierwsza linia Ryanair: 1 lipca odleci maszyna do Dublina, wrócą również rejsy do Londynu Stansted oraz East Midlands.

Z końcem czerwca, 3 miesiące przed planowanym terminem, zakończy się modernizacja wodociągu na ul. Sienkiewicza. Umożliwi to wcześniejsze rozpoczęcie przebudowy drogi.

W województwie łódzkim są 62 kolejne zakażenia koronawirusem. Przekazano również informacje o śmierci kolejnych pacjentów zgierskiego szpitala.

Lista lokali wyborczych w Łodzi, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.