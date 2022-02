Prasówka Łódź 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi otrzymali dzisiaj o 6:56 zgłoszenie do pożaru magazynu z jednośladami na ul. Legionów 118. W trakcie akcji gaszenia budynku, podczas korzystania z hydrantu, doszło do usterki sieci wodociągowej i woda zalała ulicę. Nie było poszkodowanych, lecz straty oszacowano na ok. 300 tys. zł. Spłonęła duża część asortymentu, m.in. hulajnogi elektryczne. Uratowane mienie właściciel wycenił na ok. 500 tys. zł. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej było zwarcie.