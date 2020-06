Prasówka Łódź 14.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Łódź 14.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niech to już się skończy jak najszybciej! Piłkarze ŁKS Łódź znowu przegrali, tym razem we Wrocławiu ze Śląskiem i po raz kolejny pokazali, że nie pasują do PKOEkstraklasy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łodzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejny łódzki radny dostał pracę w miejskiej spółce. Michał Olejniczak (SLD) zarabia w Grupowej Oczyszczalni Ścieków.”?

To prawda! Widzew Łódź przegrał na swoim boisku z Legionovią Legionowo 1:2 (1:0) prowadząc do przerwy po golu Adam Radwańskiego. Tuż przed końcem meczu "załatwił" łodzian Karol Podliński strzelając dwa gole.