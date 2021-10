Prasówka Łódź 1.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Sprawa śmiertelnego pobicia mieszkańca Wielunia, do którego doszło przed rokiem, stanęła dzisiaj przed obliczem Temidy. Rozprawa ruszyła w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Na ławie oskarżonych zasiadło 7 osób.

Październik, podobnie jak wrzesień, to czas, kiedy w ogrodach jest sporo pracy. Trzeba zakończyć jeden sezon i przygotować się do zimy, a nawet wiosny. Podpowiadamy, co koniecznie trzeba zrobić w ogrodzie w październiku.

Na trasie Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice prowadzone są prace w ramach jednej z największych inwestycji kolejowych w kraju – budowy połączenia kolejowego ze Śląska w kierunku portów morskich w Trójmieście. Projekt o wartości ponad 580 mln zł dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.