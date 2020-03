Pracownicy Makalu z Łodzi proszą o pomoc w czasie epidemii koronawirusa. Pracownicy firmy odzieżowej napisali list do premiera i prezydenta

Łódzka firma odzieżowa w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Prowadzi 35 sklepów w Łodzi, regionie i kraju, zatrudnia 110 osób. Od niemal tygodnia wszystkie sklepy są zamknięte, produkcja została zawieszona. Pracownicy napisali list otwarty do premiera i prezydenta z prośbą o pomoc.

- Jesteśmy polską firmą, szyjemy tylko w polskich szwalniach - mówi Katarzyna Tamborska, dyrektor ds. sprzedaży. - Mimo iż nasze sklepy w większości mieszczą się poza galeriami handlowymi, to musieliśmy je zamknąć. Zdecydowały bezpieczeństwo pracowników i niemal zupełny brak klientów. Dla takich firm jak nasza nie ma propozycji pomocy ze strony rządu. A bez zwolnienia z płacenia składek do ZUS-u i podatków nie damy rady się utrzymać.

Katarzyna Tamborska prosi, by rząd nie dzielił firm na mikro, małe, średnie i zgodnie z tymi kryteriami przyznawał pomoc tylko najmniejszym. Katarzyna Tamborska dodaje, że pensje za marzec zostaną wypłacone, nie wie natomiast co z pensjami za kwiecień. Część pracowników jest na urlopach, zaległych i tegorocznych, część opiekuje się dziećmi. Jeśli firma nie zostanie zwolniona ze składek i podatków, to w wakacje nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej i regulować zobowiazań.