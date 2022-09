Praca zdalna w ciepłym kraju na jesień 2022. Aktualny ranking miast przyjaznych pracownikom zdalnym. Gdzie koszty życia są najniższe?

Praca zdalna nikogo już nie dziwi i ceni ją sobie coraz więcej osób. W dodatku praca poza biurem pozwala łączyć obowiązki z podróżowaniem w ramach tzw. workation. Które ciepłe i słoneczne miejsca na świecie warto odwiedzić w ramach wyjazdu do pracy zdalnej jesienią i zimą 2022? Gdzie koszty życia są najmniejsze? Które miasta polecają internauci - cyfrowi nomadzi? Zapoznajcie się z aktualnymi rankingami najlepszych i najtańszych miasto do pracy zdalnej. Na zdjęciu: Bali, Indonezja.

Praca zdalna daje dużo swobody – np. możliwość decydowania o miejscu, z którego ją wykonujemy. Dlatego nie dziwi rosnąca popularność workation – łączenia pracy zdalnej z wypoczynkiem w innym, często egzotycznym kraju. Jeśli jesienna aura Wam nie odpowiada, możecie stać się cyfrowymi nomadami i zorganizować sobie pobyt w kraju, gdzie nadal króluje słońce i można kąpać się w ciepłym morzu. Gdzie wyjechać do pracy zdalnej na jesień czy zimę 2022, by nie zbankrutować? Które ciepłe kraje oferują najtańsze pobyty? Podpowiadamy i prezentujemy orientacyjne ceny.

Praca zdalna ma swoje plusy. Rośnie popularność workation

Praca zdalna to codzienna rzeczywistość szybko rosnącej liczby pracowników wielu branż na całym świecie. Pandemia koronawirusa zmusiła wiele osób do przejścia na pracę zdalną, jednak szczęściem w nieszczęściu często okazywała się wygoda i oszczędność, związana właśnie z wykonywaniem swoich obowiązków z domu. Praca zdalna pozwala oszczędzić czas i pieniądze na dojeździe do biura, zapewnia też elastyczność, bo pracownik często może sam wybrać miejsce, z którego pracuje. Pracodawca też oszczędza, bo nie musi wynajmować pomieszczeń biurowych i opłacać mediów oraz cateringu. Model pracy zdalnej, częściowo wymuszony przez COVID-19, przyjął się na tyle dobrze, że dziś niejedno biuro podróży szykuje oferty specjalnie dla pracowników zdalnych – długie, wielotygodniowe lub wielomiesięczne wyjazdy na tzw. workation, czyli pracowakacje.

Workation: na czym polegają pracowakacje?

Na czym polega workation? To łączenie pracy zdalnej (work) z turystyką i wypoczynkiem (vacation) – zwiedzaniem nowych miejsc po wykonaniu codziennych obowiązków. Skoro można wykonywać pracę zdalnie, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, to czemu nie pracować np. na egzotycznej wyspie lub w pięknym zabytkowym miasteczku na południu Europy?

Pomysł pracy w podróży to nie tylko sposób na urozmaicenie codziennej rutyny i zmianę środowiska – to dla wielu osób styl życia. Dziś cyfrowi nomadzi (ang. digital nomads), czyli osoby, które pracują zdalnie, często jako freelancerzy, chętnie zmieniając miejsce pobytu i zwiedzając w ten sposób świat, nie dziwią już niemal nikogo. Lizbona zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych na świecie miejsc do pracy zdalnej. Klimat jest tu przyjemny, niestety koszty utrzymania mogą odstraszać, choć są sposoby na to, by je zmniejszyć. Sean3810, iStock / Getty Images Plus Czytaj też: Barcelona 2022/2023: atrakcje, zabytki i ceny w stolicy Katalonii. Ile kosztuje zwiedzanie stadionu Camp Nou i innych miejsc?

Praca zdalna: sposób na ucieczkę przed jesienną pluchą

Praca zdalna daje wiele możliwości zmiany miejsca pobytu. Workation pozwala łączyć pracę z wakacjami. Nic dziwnego, że trend organizowania długich wyjazdów do pracy zdalnej poza Polską nasila się w naszym kraju jesienią i zimą, kiedy pogoda przestaje zachęcać do wycieczek, zwiedzania czy wypoczynku na świeżym powietrzu.

Czy marzyliście kiedyś, wpatrując się w jesienny deszcz za oknem, by przenieść się gdzieś, gdzie jest ciepło i słonecznie, roślinność rozwija się bujnie, fale morza kładą się na nagrzany piasek i wystarczy wstać sprzed komputera, by poczuć się jak na wakacjach? Te marzenia to obecnie całkiem realna rzeczywistość. By je spełnić, trzeba stać się – przynajmniej na jakiś czas – cyfrowym nomadą. Jak to zrobić, ile to kosztuje i które miejsca na świecie nadają się najlepiej na jesienne wyjazdy z Polski?

Czy praca zdalna w ciepłym kraju musi być droga?

Praca zdalna i workation nie byłyby tak popularne, gdyby kosztowały fortunę. Cały fenomen ruchu cyfrowych nomadów, pracujących praktycznie w ciągłej podróży, opiera się na tym, że odpowiednio zorganizowany wyjazd może być stosunkowo tani.

Jeśli zarabiamy zdalnie w mocnej walucie i wybierzemy się na workation do kraju, w którym życie jest tańsze, może się okazać, że nie tylko nie wydamy fortuny, ale jeszcze zaoszczędzimy. Nie należy jednak liczyć na cuda. Przy obecnym poziomie inflacji i słabości złotówki należy raczej założyć, że praca zdalna w ciepłym kraju jesienią 2022 będzie okazją do zwiedzenia nowego miejsca, a nie oszczędzenia pieniędzy, a koszty życia i pracy za granicą będą zbliżone do tych w Polsce niż kusząco niskie. Wyliczenia konkretnych kosztów życia w popularnych wśród cyfrowych nomadów miastach podajemy poniżej. Indie oferują pracownikom zdalnym wiele miast, ocenianych dość wysoko. Koszty życia mogą wynieść nawet tylko nieco ponad 2500 zł miesięcznie (z możliwością obniżenia). yury0taranik, 123RF.com

Jak wybrać kraj na wyjazd do pracy zdalnej na jesień 2022?

Na pytanie, które kraj jest najlepszy do pracy zdalnej, cyfrowi nomadzi mają wiele odpowiedzi.