Praca w Służbie Celno-Skarbowej. Nabór na etaty funkcjonariuszy

Przyjęty do pracy w ciągu dwóch pierwszych lat służby powinien ukończyć specjalny kurs zawodowy i zdać egzaminy, potwierdzające jego przydatność do służby.

Do zadań nowych funkcjonariuszy będzie należeć m.in. prowadzenie postępowań z zakresu prawa celnego i kontroli celno-skarbowych, dotyczących przestrzegania przepisów celnych i podatkowych, oraz zwalczanie nielegalnego hazardu.

Funkcjonariusz, który dopiero rozpoczyna swoją karierę może liczyć na uposażenie w wysokości ok. 3,6 tys. zł brutto. Ale oprócz tego przysługuje mu wiele benefitów. Poza uposażeniem zasadniczym i dodatkiem za stopień służbowy, funkcjonariusze po dwóch latach pracy otrzymują dodatek za każdy rok służby, do wysokości 25 proc. uposażenia zasadniczego, nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody jubileuszowe oraz pakiet szkoleń przygotowujący do pełnienia służby. Oprócz tego mogą liczyć na dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny.

Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje też możliwość przejścia na emeryturę mundurową po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach oraz dodatki do uposażenia, np. za wykonywanie czynności kontrolnych, za służbę w godzinach nocnych.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego naboru dostępne są na stronie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi www.lodzkie.kas.gov.pl. Link do ogłoszenia TUTAJ: https://tiny.pl/92vb1