Praca w Łodzi. Łódzka KAS poszukuje funkcjonariuszy. Ile zarabia celnik?

Jakie wymagania powinni spełniać kandydaci?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. W pionie dochodzeniowo-śledczym wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem.

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - 4 etaty

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) - 1 etat

Oddział Celny II w Łodzi - 1 etat

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek - 2 etaty

Oddział Celny w Sieradzu - 1 etat

Drugi Referat Postępowania Celnego - 1 etat