Praca w Łodzi. Kogo szukają pracodawcy? Jakie wymagania trzeba spełniać? Kto ma szansę na pracę?

- Najwięcej kandydatów znajdzie pracę w działach finansowym i księgowym, według przeprowadzonego badania potrzeba 612 osób - informują urzędnicy z łódzkiego magistratu. - Kolejnych 315 osób potrzeba do działu IT, a na trzecim miejscu znalazł się dział kontaktu z klientami, w którym zajęcie mają znaleźć 194 osoby.

Jak wynika z informacji od firm 1,1 tys. pracowników znajdzie zatrudnienie do końca tego roku, natomiast ponad 1,3 tys. osób zostanie zatrudnionych dodatkowo w 2022 roku. To jednak nie wszyscy, specjaliści szacują, że w przyszłym roku w Łodzi może powstać nawet 2,5 tys. miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Potrzebni też logistycy

Znajomość języków obcych

Firmy przenoszą się do Łodzi

Władze Łodzi zwracają uwagę na to, że nowe miejsca pracy tworzą także firmy, które przenoszą się do stolicy naszego województwa. W ostatnich miesiącach na taki krok zdecydowało się 12 firm z różnych sektorów. Są to m.in. firmy informatyczne, kosmetyczne, agencja kreatywna czy spółka odzieżowa. Do biurowca Stara Drukarnia np. wprowadziła się firma SoftServe, która działa właśnie w branży informatycznej.