Sklepy wielkopowierzchniowe otrzymują rekordową liczbę zgłoszeń do pracy W ostatnich trzech tygodniach nasza infolinia rekrutacyjna odnotowała wyraźny, 100 proc. wzrost liczby telefonów z zapytaniami o konkretne możliwości zatrudnienia w Biedronce, w porównaniu do lutego czy początku marca tego roku – informuje nas Agnieszka Chojnacka-Moroz, dyrektor ds. rekrutacji w Biedronce. - Zapytania te dotyczą głównie pracy w naszych sklepach i centrach dystrybucyjnych. Przypomnijmy, że po styczniowych podwyżkach osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, zarabiają – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3400 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Do tego dochodzą jeszcze liczne dodatki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to już kolejne ogłoszenie dotyczące dodatkowych nagród dla pracowników Biedronki w ostatnim czasie. Jeszcze w marcu sieć dwukrotnie przyznała pracownikom dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie (odpowiednio 9-14 marca oraz 16-21 marca). Łączna wartość obu tych nagród wyniosła 550 zł brutto dla każdego pracującego w obu tych tygodniach. Dodatkowo w tym szczególnym czasie sieć wypłaciła pracownikom pełną premię uznaniową związaną z wynikami sklepu niezależnie od stopnia realizacji celów sprzedażowych. JAK JEST W INNYCH SKLEPACH? KLIKNIJ DALEJ

Szymon Starnawski /Polska Press