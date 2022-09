Poznaliśmy laureatów The Look Of The Year. Gala finałowa odbyła się podziemiach Monopolis! ZDJĘCIA Wiktor Przygocki

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu modelingowego The Look Of The Year. W niedzielę (18 września) - w łódzkim centrum rozrywkowym Monopolis przy ul. Kopcińskiego - triumfowali Fabian Kosiński i Katarzyna Trela. Na wybiegu, który zbudowano w garażu podziemnym, rywalizowało 16 młodych modeli i modelek z całej Polski.