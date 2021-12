Pożar w hurtowni zabawek w Łodzi. Co było przyczyną pożaru w hurtowni zabawek?

Pożar wybuchł około godziny 17.00 w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W akcji brało udział 12 zastępów Straży Pożarnej. Jak wyjaśnia młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, oficer prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej akcja była bardzo trudna.

W budynku tym mieściła się hurtownia zabawek. Firma była ich importerem, ale też prowadziła sklep internetowy. Można tam było kupić niemal wszystko. Pluszaki, plastikowe samochodziki, lalki, klocki, ale też puzzle.

- Działania strażaków były początkowo prowadzone tylko z zewnątrz – dodaje Jędrzej Pawlak. - Mieli wielkie problemy by dostać się do środka. Budynek był bardzo dobrze zabezpieczony. W oknach kraty, metalowe drzwi..Strażacy musieli to porozcinać, zajęło im to trochę czasu.