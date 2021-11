Pożar trzech samochodów i domu w Księstwie (gm. Aleksandrów Łódzki) Wiktor Przygocki

Dzisiaj ok. godziny 5 nad ranem, miał miejsce duży pożar w Księstwie obok Brużyczki Małej. Strażacy z OSP w Aleksandrowie Ł. - wezwani do pożaru jednego samochodu na posesji domu jednorodzinnego – zorientowali się, że płoną aż trzy samochody, a pożar dostał się również do wnętrza budynku. Mieszkańcy bezpiecznie się ewakuowali przed przybyciem strażaków.