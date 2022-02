Pożar magazynu z hulajnogami i awaria sieci wodociągowej. Zalało ul. Legionów ZDJĘCIA

- Na miejscu działało 7 zastępów z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Akcję zakończono ok. godz. 11:30. Pożar był ukryty. Musiało zacząć się palić na kilka godzin przed zgłoszeniem, które otrzymaliśmy o godz. 6:56. Dym zauważyli dopiero przybyli pracownicy. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę pożaru uznano utratę izolacyjności elektrycznej, czyli zwarcie - mówi mł. kpt. Tomasz Frontczak, oficer operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. - Później do działań dołączyło też Pogotowie Wodociągowe, aby naprawiać skutki awarii, do której doszło podczas korzystania z hydrantu przeciwpożarowego - dodaje Frontczak.

Awaria sieci wodociągowej doprowadziła do zalania drogi. Bez dostępu do wody są posesje w sąsiedztwie budynku, w którym walczono z pożarem: ul. Legionów od 108 do 124, od 107 do 113 B oraz ul. Artyleryjska 1. Utrudnienia dotyczą również ruchu.