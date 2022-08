Powstanie Warszawskie. Mikołaj koloruje historyczne fotografie. "Używam tabletu, takiego zwykłego za 400 zł"

Jak to się zaczęło, że zacząłeś kolorować historyczne zdjęcia?

No cóż, to nie ja pierwszy wpadłem na taki pomysł. Już wcześniej niewielka grupa osób na świecie koloryzowała zdjęcia, i można je było gdzieś widzieć w internecie... Ja zainteresowałem się tym gdy zobaczyłem koloryzowane historyczne filmy dokumentalne na temat II wojny światowej, a następnie, co było u mnie przełomem, pokolorowany film "Powstanie Warszawskie". Ten temat bardzo mnie wciągnął i to właśnie przez niego zacząłem koloryzować fotografie z tamtego okresu.

Chciałem oglądać tamten okres w kolorze, a kolor sprawiał, że to wszystko stawało się znacznie bliższe i bardziej współczesne niż na czarno-białych kliszach. Tym samym poprzez swoje prace chcę, żeby tamci dzielni ludzie, którym przyszło żyć w czasach apokalipsy na zawsze pozostali w naszej pamięci.