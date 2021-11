Powstanie drugi tunel pod Łodzią - dla kolei dużych prędkości. Do Warszawy szybciej niż z Retkini na Olechów

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie zabraknie pieniędzy, a zawirowania polityczne po raz kolejny nie spowodują odłożenia projektu Kolei Dużych Prędkości na półkę, to za 6 lat na Dworcu Fabrycznym zatrzyma się pierwszy naprawdę szybki pociąg. Będzie to pociąg relacji Warszawa - Łódź - Wrocław lub Poznań. Ze stolicy do Łodzi dotrze w trzy kwadranse, zahaczając po drodze o Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie. Do Wrocławia dowiezie łodzian w godzinę i 10 minut, podobnie do Poznania.

Wydaje się to dzisiaj mrzonką, ale w Europie pociągi tak jeżdżą. Prędkości rzędu 140 - 160 km, które u nas dopiero zaczynają być standardem i to na bardzo nielicznych liniach, nikogo już nie satysfakcjonują. Kolej, aby była konkurencyjna wobec samolotu czy samochodu mknącego autostradą musi być szybsza. I taka będzie KDP, która rozwinie 250 do 300 km/h. Czyli tyle, ile rozwijają niemieckie Intercity Expressy (ICE) czy francuskie słynne TGV.