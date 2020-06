Powstaje nowe przejście podziemne pod torami na Żabieńcu

Intensywne prace budowlane trwają na dworcu kolejowym Łódź Żabieniec. Powstaje tu od podstaw zupełnie nowe przejście podziemne, które ma ułatwić komunikację pomiędzy osiedlami, dojście do pętli tramwajowej czy Biedronki. Będą też z niego oczywiście korzystać także pasażerowie kolei, którzy do tej pory musieli wchodzić na perony ciemnym, odrapanym i często zalanym wodą po kostki tunelem.

Nowe przejście powstaje w miejscu tegoż właśnie tunelu, który całkowicie zostanie rozebrany. Będzie ono wyposażone w windy przy każdym z wyjść na miasto oraz przy wyjściach na perony. Windy mają służyć nie tylko osobom niepełnosprawnym i starszym, choć tych właśnie w tym rejonie należy się spodziewać najczęściej, bo tuż za torami znajduje się II oddział ZUS, do którego dojeżdża wielu emerytów.