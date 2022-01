Powrót „syna marnotrwanego” do Sokoła Aleksandrów

Drużyna, o czym zresztą informowaliśmy, przystąpi do wiosennych meczów pod wodzą nowego trenera Radosława Koźlika, który przyszedł z czwartoligowego MKP-Boruty Zgierz. Klub dokonał także pierwszego zimowego transferu. Zawodnikiem Sokoła został Bartłomiej Maćczak, który grał w drugoligowym KKSKalisz.W rundzie jesiennej wystąpił w 18 meczach, ale nie strzelił ani jednego gola. Nie był to dla niego dobry czas i dlatego zmienił klub. W Sokole występował zresztą przed przejściem do Kalisza. W sezonie 2019/2020, który dał aleksandrowianom wicemistrzostwo grupy pierwszej III ligi, został wicekrólem strzelców. Zdobył wówczas 17 bramek i dał się wyprzedzić jedynie Damianowi Warchołowi, który zaliczył jedno trafienie więcej (17 goli dla Pelikana Łowicz i jeden dla Legii II Warszawa). - Cieszymy się, że wraca do nas i liczymy, że pomoże nam utrzymać Sokół w trzeciej lidze - mówi Michał Bistuła, dyrektor sportowy trzecioligowca. - Pamiętamy jego występy w naszej drużynie i strzelone gole. Pozostawił wówczas po sobie dobre wrażenie. Wierzę, że podobnie będzie w rozgrywkach ligowych.

To nie koniec wzmocnień kadrowych w Sokole. Z zespołem trenują nowi piłkarze. Jest w tym gronie Krzysztof Wojciechowski, który wystąpił jesienią w 10 ligowych meczach Unii Skierniewice, czołowej drużyny grupy pierwszej III ligi. Strzelił w nich gola.

W najbliższą sobotę (22 stycznia) aleksandrowianie mają rozegrać na boisku Łodzianki pierwszy zimowy sparing. Zmierzą się z rezerwami Widzewa Łódź (14.30).