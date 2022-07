Powódź tysiąclecia we Wrocławiu. Mija 25 lat od nadejścia fali kulminacyjnej ZDJĘCIA

Powódź tysiąclecia we Wrocławiu - "uliczne rzeki" budzą grozę

Powódź 1997 Wrocław - woda wdziera się do miasta

Powódź 1997 roku we Wrocławiu - fala nadeszła 12 lipca

Sobota, 12 lipca, to preludium przed niezwykle dramatycznymi wydarzeniami, które będą mieć miejsce we Wrocławiu. Ten dzień wiele osób zapamiętało do końca życia.

W nocy, około godziny pierwszej woda rozlewa się po Opatowicach.

O 2.30 zalewa obiekty Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Po godzinie doszło do połączenia nurtów Odry i Oławy, które niszczą Siechnice, Kotowice i Radwanice. Woda, zalewając wszystko po drodze, płynie na Wrocław. Droga Wrocław – Oława zostaje przerwana. Południowa część Wrocławia jest bez prądu. W godzinach rannych woda dochodzi do Swojczyc i Sołtysowic. Zalewa Księże Małe, wieś Wilczyce i ul. Wilczycką w Strachocinie.

Godzina 9.

Woda przerywa wał w okolicy mostu Osobowickiego. Wdziera się do wszystkich obiektów ZWP Mokry Dwór. Przed południem na punkcie pomiarowym w Trestnie stan krytyczny został przekroczony o pół metra. Ulicą Dokerską na Kozanowie płynie strumień, stopniowo nurty Ślęzy i Odry zalewają osiedle. Kozanów ma w swoim wnętrzu kilka metrów wody. Fala dociera do Osobowic i Różanki. Na Biskupinie przeciekają wały. Tysiące ludzi ratuje swoje mieszkania przed potopem. Ciągle brakuje worków i piasku oraz sznurka. Radio Wrocław i telewizja TeDe kierują akcją pomocy na bieżąco. Wczesnym południem poziom wody na Kozanowie podnosi się, podtapiane są bloki mieszkalne na ul. Gwareckiej i Księcia Witolda. Autostrada w kierunku na Opole jest zamknięta. Miejscowość Św. Katarzyna zalało w 50 proc.