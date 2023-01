Powiat poddębicki już bez... Rzymu i Bałut. Zniesiono nazwy 15 przyczółków wsi. Jakie? Sprawdź FOTO Paweł Gołąb

Z początkiem roku 2023 z powiatu poddębickiego zniknął… Rzym, a do tego Bałuty. To efekt rządowych zmian wprowadzonych ministerialnym rozporządzeniem, by uporządkować nazewnictwo miejscowości w skali całego kraju. Zniknęły głównie określenia małych osad, przysiółków i koloni. Jakie w przypadku powiatu poddębickiego? Sprawdź w galerii artykułu.