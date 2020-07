Potaniało masło - najbardziej to widać w akcjach promocyjnych sklepów

Np. ostatnio w jednym z marketów można było kupić Masło Polskie za 3,69 złotych za kostkę 200 g – ale pod warunkiem, że wzięło się trzy. Regularna cena jednej kostki to wciąż 5,99 zł. Promowana też była osełka Łaciate 300 g za 4,99 zł. Ale często można trafić na promocje, w których nie trzeba kupować dużych ilości, np. masło Łaciate 200 g za 3,99 zł. Niektóre ceny bez promocji też już bywają trochę niższe i widać to w różnych sklepach: 4,99 zł za 200 gr masła 82% tłuszczu to prawie standard – zauważają handlowcy.

Potwierdzają to badacze, którzy przeanalizowali blisko 2 tysiące akcji sklepowych. Na tej podstawie stwierdzili, ceny rabatowe kostek 200g spadły średnio o 13 proc., a 250g - o 10 proc. w pierwszych pięciu miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Z kolei w detalu masło potaniało o 5,5-6 proc. Takie dane przedstawia w swoim raporcie agencja badawczo-analityczna Hiper-Com Poland oraz serwis DING.pl.