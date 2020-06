Poszukiwany zabójca z ul. Broniewskiego ukrywa się wciąż skutecznie za granicą? Gdzie jest Wiktor Kuźniak?

Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierć dwóch pasażerów bmw, wydała 10 marca (czyli ok. 2 tygodnie po wypadku) list gończy za sprawcą. Na razie jednak nic to nie dało.

Przypominamy, że w wypadku na ul. Broniewskiego zginęło dwóch kolegów Kuźniaka - 26-latek i 30-latek. Trzeci pasażer, 29-letni mężczyzna, trafił do szpitala. Po kilku tygodniach doszedł do siebie. Za kierownicą bmw na tablicach rejestracyjnych z Teksasu siedział poszukiwany. On też dodawał gazu, gdy auto zbliżało się do ronda. Na wysokości sklepu z oknami bmw wpadło w poślizg i zatrzymało się na drzewie... Wczoraj w miejscu wypadku stał krzyż i znicze.