Poszukiwany listami gończymi ukrywał się w Łodzi. Podawał się za brata bliźniaka! Matka też kłamała

Poszukiwany listami gończymi ukrywał się w Łodzi

Mężczyzna ukrywał się od przełomu 2019 i 2020 roku. Był ścigany listami gończymi za kradzież z włamaniem i za to, że nie wrócił z przepustki do zakładu karnego. Na jego trop wpadli policjanci VIII komisariatu w Łodzi na Górnej.

List gończy: poszukiwany wpadł na ulicy

Do akcji wyruszyli po południu w poniedziałek 15 maja. Podjęli dyskretną obserwację domu przy ul. Strzeleckiej w Łodzi na Chojnach. Gdy zobaczyli idącego ulicą poszukiwanego natychmiast podeszli do niego i zatrzymali. Tymczasem 30-latek zaklinał się, że jest bratem bliźniakiem i nikt go nie ściga.

Przeczytaj też o ściganym listem gończym 44-latku, który ukrywał się w... szałasie na obrzeżach Łodzi

Kłamał i blefował. Tym bardziej było to oczywiste, że stróże prawa znaleźli przy nim dowód osobisty na personalia poszukiwanego. Mimo to 30-latek nie dawał za wygraną i dalej zapewniał, że jest bratem bliźniakiem. Dlatego policjanci zawieźli zatrzymanego do jego matki, aby ta potwierdziła jego tożsamość.