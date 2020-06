Poszukiwane i drogie działki. Najdroższy ogródek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Łodzi kosztuje 65 tys. zł.

Od 17 do 65 tys. złotych – na tyle wyceniane są działki pracownicze wystawione na sprzedaż w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jeszcze kilka lat temu taką do rewitalizacji można było kupić za kilka tysięcy złotych. Dziś takich okazji nie ma. Więcej rodzin z małymi dziećmi szuka miejsca blisko domu, w którym mogliby spędzać weekendy. W tym roku na wzrost popytu wpływ miał fakt, że najprawdopodobniej będziemy musieli zapomnieć o wyjazdach wakacyjnych, a to, co skłania niektórych do zainwestowania w zagospodarowany spłachetek ziemi, na którym będą mogli złapać nieco oddechu.

Grzegorz Gałasiński