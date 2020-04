Postrzelił z wiatrówki kobietę. Ofiara "snajpera" z Głowna trafiła do szpitala

Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który w Głownie postrzelił z wiatrówki 42-letnią kobietę. Została ona ranna w kolano i trafiła do szpitala. „Snajperowi”, który do tej pory nie był notowany, grozi do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 18 kwietnia br. na osiedlu w Głownie. 42-letnia kobieta szła ze swoją dorosłą córką. Gdy przechodziły koło bloku starsza z nich została postrzelona. Trafiła do szpitala, w którym lekarze potwierdzili, że została zraniona śrutem z wiatrówki. Do akcji wkroczyli stróże prawa i wytypowali mieszkanie, z którego padł strzał. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn i kobietę w trakcie zakrapianej imprezy. Wszyscy byli nietrzeźwi. Policjanci zatrzymali imprezowiczów i zabezpieczyli broń typu wiatrówka, z której najpewniej oddano strzał przez okno. Zgromadzony w tej sprawie materiał pozwolił śledczym na przedstawienie zarzutów 29-latkowi, który był gościem w mieszkaniu – informuje Magdalena Nowacka, rzecznik KPP w Zgierzu. „Snajper” tłumaczył się, że nie chciał nikogo skrzywdzić i że nie wiedział, iż wiatrówka jest naładowana. Ponadto odpowie za to, że szarpał się z policjantami oraz im ubliżał i obrzucał wyzwiskami. Po przesłuchaniu został zwolniony. Jego sprawa trafi do sądu. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo