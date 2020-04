Poruszająca historia Wojtusia z Galewic w Sprawie dla Reportera. Pomagają też artyści[FOTO,WIDEO]

- tymi słowami rozpoczęła temat Elżbieta Jaworowicz.

Faktycznie, kwota do zebrania jest nadal kosmiczna, a czasu coraz mniej. Choć na koncie zbiórki na siepomaga.pl jest już ponad 3 mln zł, nadal brakuje bardzo dużo pieniędzy, by Wojtuś miał szansę na normalne życie.

Dla Wojtusia i innych dzieci z SMA to ogromna nadzieja na normalne życie i pozbycie się tych wszystkich rurek i sprzętów. Problem jest taki, że trzeba ją podać przed ukończeniem drugiego roku życia, a najlepiej jak najszybciej po otrzymaniu diagnozy, żeby choroba ukradła dziecku jak najmniej zdrowia

- wyjaśniają rodzice prosząc o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na leczenie. Ostatnie wydarzenia, jak choćby zbiórka przeprowadzona dla małej Kasi Jędrasiak, dziewczynki wymagającej operacji serduszka wycenionej na kilka mln zł pokazała, że nie jest to kwota niemożliwa do zebrania. Tym też kierują się rodzice Wojtusia.

Przykłady innych dzieci, którym w ostatnich tygodniach już się to udało właśnie dzięki Fundacji siepomaga, skłoniły nas do podjęcia się tego karkołomnego zadania i założenia tej zbiórki. Dlatego prosimy o pomoc w imieniu naszego Wojtusia. Potrzebujemy Was, tysięcy wspaniałych serc, które dadzą nam nadzieję, że los synka nie jest jeszcze przesądzony