Gospodarze meczu mają jeszcze niewielką co prawa, ale mają, nadzieję na grę w barażach o PKOEkstraklasę. Żeby awansować do czołowej szóstki muszą jednak pokonać bełchatowian i liczyć na potknięcie Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, która ma od zespołu jak wszystko wskazuje tymczasowych trenerów Tomasza Horwata i Jarosława Zadylaka, trzy punkty więcej. Ich miejsce zająć ma Artur Derbin, który był jeszcze niedawno trenerem Bełchatowa. Tyszanie mają za to lepszy bilans bezpośrednich meczów. Przegrali wprawdzie w Niecieczy 3:4, ale wygrali u siebie 1:0. Są lepsi dzięki golom strzelonym na wyjeździe. Niecieczanie zmierzą się na swoim boisku z opolską Odrą i raczej w ciemno można obstawiać w tym meczu remis, bo to wynik urządzający jednych i drugich. Wówczas nawet wysoka wygrana tyszan z GKSBełchatów nic im nie da, poza satysfakcją oczywiście.

Okazuje się, że nawet porażka może dać zespołowi Marcina Węglewskiego pozostanie w I lidze. Stanie się tak, jeśli mecz przegra choćby jedna z drużyn znajdujących się w tabeli za GKS, czyli Jastrzębie lub Olimpia Grudziądz. Ci pierwsi mierzą się w Legnicy z Miedzią, którą czekają baraże, więc zapewne nie wystawi pierwszego składu. Olimpia podejmuje Sandecję, która utrzymała się już w lidze.ą