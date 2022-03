Popularny indiański Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej Pow Wow w Uniejowie w tym roku odwołany. Powodem wojna ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta w Uniejowie impreza, która odbywa się zawsze na początku kwietnia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie, miała mieć w tym roku swoją 18. edycję. – Również w tym roku organizatorzy zaplanowali festiwal 2 kwietnia. Ze względu na obecną, bardzo trudną i smutną sytuację wynikającą z wojny w Ukrainie, wydarzenie zostało odwołane.

- W związku z wojną, która ma miejsce u naszych Sąsiadów, mamy poczucie, że nie jest to dobry moment na taką imprezę. My wojnę odczuwamy na ten moment tylko po stanie portfela, dotyka nas drogie paliwo czy ceny w sklepach. Ukraińcy muszą opuszczać swoje domy, niekiedy gruzy, by szukać bezpiecznego schronienia, w większości w Polsce…Pow Wow jest Świętem radości, nie chcielibyśmy, by głównym tematem naszego spotkania była wojna i tragedie jakie się z nią wiążą – informują główni organizatorzy POW WOW.