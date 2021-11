Ponad połowa łodzian chce automatów paczkowych na osiedlu i ograniczonego ruchu aut. Tak chcą mieszkać łodzianie NOWE BADANIE

Okazuje się, że łodzianie poszukują miejsc przyjaznych do życia i stawiają na połączenie technologii z ekologią. Wybierają także nowoczesne rozwiązania, a dotyczy to zwłaszcza osób młodych, dla starszych nie jest aż tak istotne.

Panie chcą paczkomatów

Na drugim miejscu wśród oczekiwań łodzian dotyczących ich przyszłego miejsca zamieszkania znalazł się... paczkomat. To ważny element osiedla aż dla 53 proc. badanych łodzian. Co ciekawy, automaty do odbioru paczek częściej wybierają kobiety - deklaruje tak 59 proc. pań, natomiast wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 46 proc. Nie jest to zaskakujące, gdyż to kobiety częściej robią zakupy w internecie.