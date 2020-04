Ponad pół tysiąca zachorowań na koronawirusa w łódzkiem

W województwie łódzkim są 22 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Poinformowało 13 kwietnia Ministerstwo Zdrowia.

Kto jest zakażony koronawirusem?

Potwierdzone wyniki dotyczą: nastoletniej dziewczynki, dwóch młodych kobiet, pięciu kobiet w średnim wieku, jednej kobiety w starszym wieku, trzech młodych mężczyzn, siedmiu mężczyzn w średnim wieku, trzech mężczyzn w starszym wieku.

- Są to osoby w wieku od 15 do 90 lat - mówi Dagmara Zalewska, rzecznik wojewody łódzkiego. - W ciągu ostatniej doby laboratoria w województwie łódzkim przebadały 336 próbek. Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wzrosła do 551.

W szpitalach znajduje się 30 osób z podejrzeniem choroby, a kwarantanną objęte są 3.603 osoby. Nadzorem epidemiologicznym objęto natomiast 1.334 osoby.

- Kolejnych 5 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymało dwa wyniki ujemne i są zdrowe - dodaje Dagmara Zalewska. - To: dwie młode kobiety, kobieta w średnim wieku oraz dwóch młodych mężczyzn.