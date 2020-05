Ponad 50 nowych mieszkań komunalnych w Łodzi. Pierwsi lokatorzy wprowadzą sie już w tym roku

Miasto buduje 52 nowe mieszkania komunalne. Sześć z nich będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. korzystających z wózków inwalidzkich.



- Stoimy właśnie w prawie 40-metrowych mieszkaniu, które jest właściwie gotowe do zamieszkania. Wystarczy tylko ustawić swoje meble, wnieść osobiste rzeczy i zamieszkać. I takich mieszkań jak to będzie w tym budynku 52. Robota wre. Będą to mieszkania od 22 do nawet 53 mkw. Od kawalerek (9) po dwupokojowe mieszkania z kuchnią lub aneksem kuchennym (43). Każde z nich z łazienką. Na parterze powstaje zaś sześć mieszkań specjalnie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pięć z nich to dwupokojowe lokale, zaś jedno - to kawalerka. Z drzwiami poszerzonymi do 90 cm, by zmieścił się wózek inwalidzki. Z poręczami i uchwytami dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, z niskimi brodzikami przy prysznicach - mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi.