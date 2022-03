Ponad 300 uchodźców z Ukrainy dotarło do naszego regionu pociągiem ŁKA ZDJĘCIA

Specjalny pociąg ŁKA pojechał w weekend do Przemyśla i przywiózł do Łodzi około 300 uchodźców z Ukrainy. Większość z nich nie chciała zostać w regionie, bowiem podróżowała dalej.

Specjalny pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pojechał w sobotę (5 marca) wieczorem do Przemyśla, by przywieźć uchodźców z Ukrainy. Transport zorganizowany został w ciągu kilku godzin. Był to pierwszy kolejowy transport uchodźców w ramach planowego wsparcia regionu łódzkiego dla Podkarpacia.

Pociąg miał obrócić w jedną noc, ale na dworzec Łódź Fabryczna dotarł dopiero w niedzielę przed południem. Wysiadło z niego 300 uchodźców – głównie młodych kobiet z dziećmi. Niektóre kobiety płakały, inne cieszyły się, że wraz z dziećmi są już bezpieczne. Na dworcu czekała gorąca kawa i przekąski, ulotki i pomoc wolontariuszy. Przygotowano też autobusy, które miały zawieźć uchodźców do ośrodków w Łodzi i w regionie. Ale z tej opcji skorzystało tylko kilkadziesiąt osób. Większość pozostałych przeszła na drugi peron, by wsiąść w pociąg do Warszawy. Na niektórych czekały rodziny i znajomi, którzy prosto z dworca zabrali ich do domów.