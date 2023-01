Ponad 200 osób trenuje z wojskiem w sieradzkiej brygadzie. Śnieg nie przeszkadza ZDJĘCIA

To ośmiogodzinne bezpłatne szkolenie, podczas którego żołnierze uczą jak posługiwać się bronią, zakładać maskę, przekazują podstawy przetrwania. W programie szkolenia są także techniki w bliskim kontakcie, rzut granatem oraz posługiwanie się aparatem do wygrywania min.

Chętni są nie tylko z całego województwa łódzkiego, ale także ze Śląska i Wielkopolski. Dowódca sieradzkiej brygady płk. Wojciech Daniłowski, przyznaje, że nie spodziewał się tak dużej frekwencji. Mimo padającego śniegu zajęcia realizowane są zgodnie z planem.

- Czekałem na ten dzień - mówi Kamil z Pabianic. - Interesuje się wojskiem i swoją przyszłość wiążę z służbą wojskową - mówi. - Chodzę jeszcze do liceum, ale po jego ukończeniu za kilka miesięcy, chciałbym pójść właśnie do szkoły wojskowej. Jeszcze nie wiem jakiej specjalności.

- Nie przeszkadza mi padający śnieg i zimno - twierdzi z kolei Kamila z Piotrkowa Trybunalskiego. - To nawet lepiej, że są ciężkie warunki. Nie jestem zawiedziona szkoleniem. Cieszy mnie zwłaszcza to, że żołnierze pokazali mi jak obsługiwać karabin. Kto wie co nas czeka w najbliższym czasie. Za naszą wschodnia granicą toczy się przecież wojna. Ja z kolei nie myślę o służbie wojskowej. Jestem tu tak na wszelki wypadek, aby się przygotować, gdyby zaszła potrzeba.