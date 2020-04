Ponad 100 osób w drugim etapie castingu do prapremiery musicalu „Pretty Woman”, zaplanowanego na wrzesień w Teatrze Muzycznym

Casting do „Pretty Woman” jest wyjątkowy. Nie dość, że mowa o przygotowaniach do polskiej prapremiery tak głośnego tytułu, to na dodatek musiał się on odbyć wirtualnie.

Reżyser spektaklu (zarazem dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi) – Jakub Szydłowski i kierownik muzyczny – Jakub Lubowicz mieli sporo pracy. Do pierwszego etapu zgłosiło się blisko 250 artystów z całego kraju.

– Ze względu na swoją formułę przesłuchanie było niezwykle ciekawym wydarzeniem – mówi Jakub Szydłowski. – Niektóre z pań już na tym etapie próbowały wcielić się w rolę głównej bohaterki, stylizując się na postać wykreowaną przez Julię Roberts. Z drugiej strony, niektóre osoby wykazały się pewną niefrasobliwością, na przykład stając tak daleko od kamerki, że trudno je było dostrzec na nagraniu – opowiada i dodaje, że poziom castingu był tak wysoki, że zamiast planowanych 50 osób zdecydowano się zaprosić do drugiego etapu aż 103.