Pomoc dla Ukrainy w czasie wojny. Jak pomóc Ukrainie? Co potrzebne? Gdzie są zbiórki dla uchodźców z Ukrainy? Ważne telefony i adresy

Jak pomóc Ukraińcom? Co potrzebne? Gdzie są zbiórki dla Ukrainy?

Centralny spis zweryfikowanych akcji pomocowych znajdziemy na stronie pomagamukrainie.gov.pl. Można tam znaleźć informacje także o łódzkich zbiórkach i zgłosić pomoc. Rząd przypomina, że ma to być pomoc humanitarna, w darach nie można przekazywać np. broni.

Pomoc dla Ukrainy koordynują też służby wojewody łódzkiego. Oferty pomocy można zgłaszać na adres [email protected]. Urząd nie zbiera informacji o wolnych lokalach prywatnych, ani nie kontroluje warunków w takich kwaterach.

Cały czas trwa też zbiórka łódzkiego magistratu. Dary przeznaczone są dla uchodźców którzy już dotarli do Łodzi. Można je przynosić do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz na Piotrkowską 104. Tu zbiórka działa w dni robocze w godz. 8-15, w weekend od godz. 9 do 15. Później dary można zostawiać w dyżurce Straży Miejskiej od strony pl. Komuny Paryskiej. Organizatorzy apelują, by nie przynosić już ubrań.Urzędnicy proszą, by nie przynosić już odzieży. Potrzebne są powerbanki, baterie, opatrunki, leki dostępne bez recepty, żywność o długim terminie ważności. Chęć pomocy w tym wolne mieszkania można zgłaszać na adres mailowy [email protected], lub tel. 42 638 49 99. Miasto będzie weryfikować zgłoszone lokale.