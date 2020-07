Pomnik wiedźmina i dodatkowe patrole Straży Miejskiej w Łodzi? O to wnioskują mieszkańcy Łodzi w nowym budżecie obywatelskim

Jak na razie wpłynęło 760 pomysłów na poprawę jakości życia łodzian (trwa oczekiwanie na wnioski wysłane pocztą, zostaną przyjęte, o ile nadano je do 6 lipca) – o wiele mniej niż w latach poprzednich, ale i ŁBO jest tym razem skromniejszy z powodu epidemii koronawirusa. Do rozdysponowania są 24 mln zł, które podzielono na dwie pule: osiedlową, wynoszącą 19,4 mln zł, oraz ponadosiedlową, w której do wydania jest 4,6 mln zł.

Wielkich niespodzianek nie ma. Już od lat w ŁBO dominują wnioski o zakup książek, e-booków i audiobooków do miejskich bibliotek. I tym razem jest ich sporo – co najmniej po kilka dla każdej z dzielnic. Pojawiły się też kolejne wnioski o budowę lub rozbudowę miejskiego systemu monitoringu: na osiedlach Bałuty Doły, w parku nad Sokołówką, Kozinach i ul. Gdańskiej. Zauważalne są projekty „rowerowe” - dotyczące budowy nowych dróg dla cyklistów (np. wzdłuż ul. Aleksandrowskiej) lub połączenie tych już istniejących, jak np. tych wzdłuż al. Wyszyńskiego i ul. Retkińskiej. Są w nioski o remonty lub budowę chodników. Łodzianie pragną nadal inwestowania w zieleń, stąd m.in. projekty: wertykalnego zielonego ogrodu na bocznej ścianie kamienicy przy ul. 6 sierpnia 32, kontynuacji rewitalizacji Uroczyska Lublinek, nasadzeń drzew przy ul. Józefiaka i ul. Hipotecznej, powiększenia parku przy ul. Sędziowskiej i budowy nowego EkoParku na Złotnie.