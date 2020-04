Półtoraroczne dziecko zjadło dopalacz matki! W ciężkim stanie trafiło do szpitala. Do tragedii doszło na ul. Dowborczyków w Łodzi

Policję do mieszkania kobiety wezwało pogotowie ratunkowe, które przyjechało ratować niespełna półtoraroczne dziecko. 38-letnia matka dziecka przyznała się, że kilka godzin wcześniej zażyła środek odurzający, po którym straciła świadomość. Gdy się ocknęła zobaczyła, że resztki dopalacza, który wypaliła są rozsypane, a w pobliżu bawi się jej dziecko. Wtedy jednak nie zawiadomiła pogotowia, bo dziecko zachowywało się normalnie, dopiero później zaczęło mieć niepokojące objawy. Kobieta zadzwoniła do rodziny, która wezwała do niej pogotowie ratunkowe.

Policjanci przeprowadzili oględziny mieszkania i zabezpieczyli dwie tzw. dulafki/fifki, które nosiły ślady palenia środków psychotropowych. 38-letnia kobieta została zatrzymana. Prokurator zarzucił jej przestępstwo polegające na narażeniu syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jako osobie na której ciąży obowiązek opieki grozi jej kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Podczas przesłuchania przyznała się do popełnienia zarzuconego czynu i wyraziła skruchę.