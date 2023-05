Polskie truskawki na Górniaku w Łodzi od 24 do 28 złotych za kilogram, czereśni po...90 złotych! Zobaczcie też ceny innych owoców i warzyw

Ceny truskawek 2023 na Górniaku w Łodzi

Ceny polskich truskawek zaczynają się od 20 złotych. Za bardzo okazałe trzeba zapłacić 28 złotych. W tej cenie sprzedawane są truskawki odmiany rumba, bardzo słodkie i jak mówi pan Łukasz sprzedający te owoce razem z mamą, ich smak jest najbardziej truskawkowy. Odmiana poziomkowa, tutaj owoce są jeszcze mało dojrzałe, niewielkie, ale bardzo aromatyczne kosztują póki co 24 złotych za kilogram. Kupujących nie jest wielu.

- Wszystko to spod folii - mówi o polskich truskawkach pan Łukasz. - Zmiany pogody specjalnie truskawkom w tym roku nie zaszkodziły, więc nie powinno na rynkach brakować żadnej z popularnych odmian. Jakie ceny będą w sezonie trudno jeszcze powiedzieć.

Nie tylko truskawki - ceny owoców

Najdroższymi owocami na targowisku są czereśnie, które trafiły do nas z Hiszpanii i sprzedawane są w cenie od 80 do 90 złotych za kilogram. To pięknie wyglądające owoce wielkości pięciozłotówki - kolor, kształt i błysk idealny. Kupujących jak na lekarstwo.

- Bardziej do oglądania niż kupowania - komentuje owoce jedna z klientek.