Polscy olimpijczycy gościli w Tomaszowie Mazowieckim. Promowali zdrowy styl życia i badania profilaktyczne [ZDJĘCIA] Dagmara Kubczak

Liczna rodzina olimpijska, w sumie ponad 50 mistrzów sportu i złotych olimpijczyków - zjechało z wielu miejsc w Polsce do Tomaszowa Mazowieckiego, by promować program Profilaktyka 40 plus. W sobotę (26 listopada) skorzystali z badań laboratoryjnych i specjalistycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia oraz zachęcali mieszkańców do aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom.