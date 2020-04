Polonia Piotrków rozdaje dziś maseczki!

- My tu w Polonii nie lubimy siedzieć bezczynnie i narzekać - mówi trener drużyny Robert Grzesiuk, kibicom znany jako ?Robson". - Wpadliśmy więc na taki pomysł, że trzeba aktywnie włączyć się do walki z koronawirusem i sprezentowaliśmy mieszkańcom naszego miasta pół tysiąca efektownych maseczek ochronnych. 200 jest z logo klubowym, a 300 z logo naszego sponsora.

Maseczki będą rozdawane dziś od godz. 9 przed marketem przy ul. Sulejowskiej 43 oraz na rynku osiedle Wyzwolenia w Piotrkowie.

Gorąco zapraszamy wszystkich. Jeśli dzisiejsza akcja się powiedzie, będzie następna.

Trener Polonii jest zdania, że jeśli tylko będzie możliwość, to trzeba rozgrywki ligowe rozstrzygnąć na boisku. - Możemy grać nawet w lipcu i sierpniu, nie ma sprawy - mówi. - W przerwie między rundami wiele klubów poniosło duże wydatki finansowe, pozyskało nowych piłkarzy i co teraz, to wszystko na nic? Grać można spokojne, oczywiście bez udziału kibiców, uważam że jest to wykonalne i da się zrobić. Jeśli jednak nie będzie takiej możliwości, to trzeba za końcowe uznać obecne tabele. KSKutno ma sześć punktów przewagi nad nami i Wartą Sieradz. Jesienią byli najlepsi, więc niech awansują do trzeciej ligi. Nie nam jednak decydować rozgrywki są zawieszone i w najbliższych dniach powinniśmy wiedzieć co i jak.

WIRUSY I BAKTERIE – MASKI, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I INNE PRODUKTY PROFILAKTYCZNE >> Sprawdź w naszym sklepie <<