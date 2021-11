Polka zdobyła kulinarnego Oscara. Jej e-book to międzynarodowy hit! Zobacz przepisy polskiej kuchni

W ostatnich dwóch latach, ze względu na pandemię, nie było gal rozdania nagród. 29 i 30 listopada 2021 w Paryżu odbędą się zaległe uroczystości Gourmand World Cookbook Awards za 2020 i 2021 rok, a także gala rozdania Gourmand Best of the Best 25 , czyli nagród dla najlepszych książek wydanych w ostatnich 25 latach.

- O nominacji dowiedziałam się drogą mailową - mówi Magdalena Tomaszewska–Bolałek, autorka książki, która na co dzień pracuje na SWPS w Warszawie. - To zawsze ogromne emocje, dlatego, że Gourmand World Cookbook Awards odbywa się od 1995 roku i ze względu na swoją skalę oraz znaczenie nazywany jest kulinarnymi Oscarami.

- Wśród książek nominowanych do Gourmand Best of the Best 25 znalazły się dwie moje publikacje - „Japońskie słodycze” w kategorii Kuchnia Japońska oraz wcześniejsza książka o kuchni polskiej „Polish Culinary Paths” w kategorii Dyplomacja Kulinarna (Ambasady) - dodaje autorka.