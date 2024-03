Policjantka z Pabianic w krajowym konkursie piękności. Roksana Rózga walczy o tytuł najpiękniejszej Polki ZDJĘCIA

22-latka od trzech lat jest policjantką, pełniącą służbę w ogniwie patrolowo – interwencyjnym KPP w Pabianicach. Poza służbą trenuje w 2 lidze kobiet w Basket Forever Ksawerów. W koszykówkę gra już 11 lat, i jak sama mówi, pokochała tą dyscyplinę a przyglądając się sportowym sukcesom Roksany nietrudno się domyślać, że jest to miłość odwzajemniona. Marzenie o zawodzie policjanta, wysłało Roksanę najpierw do klasy policyjnej liceum, po którym przeszła rekrutację by wstąpić w upragnione policyjne szeregi.

