Policjant czujny także nie na służbie. Tym razem udało się zatrzymać skazanego, który unikał "odsiadki"

Niecodzienna interwencja po godzinach

W piątek, 5 lipca 2024 roku, na ulicy Sienkiewicza w Dobroniu, komisarz Maciej Plocek, zastępca Komendanta VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, przeżył niecodzienne chwile. Będąc po służbie i wchodząc do sklepu, jego uwagę przykuło zachowanie trzech mężczyzn, którzy wykazywali niezwykłe zainteresowanie pobliską budową. Jeden z nich wyglądał na szczególnie zaniepokojonego, co wzbudziło podejrzenia policjanta.

Lato to okres, kiedy wzrasta liczba włamań i kradzieży, dlatego każda, nawet najmniejsza nieprawidłowość może być sygnałem do działania. Komisarz Plocek, kierując się instynktem i doświadczeniem, nie zwlekał z reakcją. Postanowił powiadomić o swoich podejrzeniach dyżurnego pabianickiej komendy, co było pierwszym krokiem do rozwiązania tej zagadki.