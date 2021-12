Policjanci z Łodzi zatrzymali w hotelu w Krakowie grasujące po Polsce małżeństwo oszustów i złodziei ze Słowacji

Zaczęli od pytania na ulicy o szpital Biegańskiego

Do zdarzenia doszło 9 listopada br. Pewien 84-latek na ul. Łagiewnickiej w Łodzi spotkał parę 46-latków ze Słowacji, którzy zaczęli go wypytywać, jak dostać się do szpitala Biegańskiego. Był to tylko pretekst, aby zaprosić 84-latka do samochodu i pojechać z nim w stronę szpitala. Podczas jazdy obcokrajowcy zapytali seniora czy chciałby po korzystnym kursie wymienić złotówki na obcą walutę.