Policjanci z 8 komend uderzyli w narkotykowy biznes w pow. pajęczańskim. 10 osób zatrzymanych

Akcję wymierzoną w narkotykowy biznes na terenie powiatu pajęczańskiego wieluńscy policjanci wspierani przez osiem innych komend przeprowadzili w poniedziałek 18 maja. To ciąg dalszy sprawy z listopada ubiegłego roku, którą policja w Wieluniu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Wtedy to ustalenia wieluńskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 5 mężczyzn w wieku od 23 do 32 lat związanych z przestępczością narkotykową, w trakcie przeszukań zabezpieczono łącznie ponad 370 gramów metamfetaminy oraz kilkadziesiąt porcji marihuany. Prowadzone w ramach wspólnego śledztwa dalsze ustalenia wieluńskich funkcjonariuszy oraz nadzorującego prokuratora połączone ze szczegółową i skrupulatną analizą gromadzonego materiału dowodowego przyniosło efekty. Wytypowane zostały kolejne osoby, które uczestniczyły w narkotykowym procederze

- informuje asp. Katarzyna Grela, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

W ramach śledztwa policjanci w miniony poniedziałek przeprowadzili akcję, która doprowadziła do ujęcia kolejnych 10 osób zamieszanych w narkotykowy proceder. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu pajęczańskiego w wieku od 23 do 33 lat.