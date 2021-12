Policjanci upominali i karali mandatami za brak maseczek - w sklepach, tramwajach, autobusach...

W sklepach, tramwajach, autobusach...

Policjanci upominali i karali mandatami za brak maseczek

Łodzianka na patrol natknęła się w tramwaju. Opowiadała, że tu było dość nieprzyjemnie, bo jeden z pasażerów zupełnie nie dał się przekonać do włożenia maseczki i policjanci wypisali mu mandat.

- Często widuję osoby bez masek – przyznaje kobieta. - To bywa młodzież, która jedzie do szkół, ale nie tylko. Ostatnio starszy pan, gdy ktoś zwrócił mu uwagę, nie przebierając w słowach kazał sie wszystkim odczepić. Jechała też kobieta, która nie dość, że całą drogę rozmawiała przez telefon, to nie miała na twarzy maski, a przy tym wciąż pociągała nosem.