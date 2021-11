Policjanci kontrolują, czy klienci galerii handlowych noszą maseczki - upominają, karzą mandatami

W galerii handlowej - tylko z maską na twarzy

Pandemia trwa, przybiera na sile, a nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki obowiązuje między innymi w środkach komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, urzędach oraz galeriach handlowych. Tam właśnie łódzcy policjanci kontrolowali respektowanie nakazów i zakazów przez łodzian.

W czwartek, 4 października 2021 roku mundurowi zwracali szczególną uwagę na zakrywanie za pomocą maseczki ust i nosa w galeriach handlowych. Informacje o dziennej liczbie zachorowań są alarmujące, dlatego stosowanie się do dystansu społecznego i noszenie maseczek jest kluczowe do walki z koronawirusem. Policjanci od początku pandemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów. Te które obowiązują w całym kraju nie są niczym nowym i doskonale znane są mieszkańcom Łodzi, choć niektórzy zaczęli je bagatelizować. Policjanci przypominali i apelowali o rozsądek, odpowiedzialność, współpracę i przestrzeganie wprowadzonych zaleceń bo są one niezbędne do ochrony życia i zdrowia wszystkich osób. W przypadku rażących naruszeń stróże prawa wypisaywali mandaty bądź kierowali sprawę do sądu czy sanepidu.

Przypominamy:

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki.